Desde Plottier, Figueroa puso en marcha su campaña rumbo al 16A

El dirigente dijo que el 16 de abril se va a elegir un nuevo estilo de liderazgo que va a transformar la relación con los municipios a partir de la regionalización de la provincia, para que los intendentes tengan poder de decisión sobre las obras que necesita su localidad con apoyo y recursos del Estado provincial. “Se va a premiar al intendente que luche por su localidad, no al que se quede callado”, indicó. En ese sentido, remarcó el valor de quienes se animaron a acompañar la propuesta como la intendenta Gloria Ruiz; “quien tomó el coraje de acompañarnos a pesar de todas las postergaciones que ha vivido no solo a ella, si no a la ciudad de Plottier”.