Desesperada búsqueda de un adolescente en Neuquén

“Él entró a rendir a las 9 y terminó a las 11:30. Me dijo: ‘Mamá ya rendí, rendí bien’. Pero yo llamé y me enteré de que había rendido mal y le dije: ‘Hijo por qué me mentiste’. No lo rete, no lo amenace, no le dije que no venga a la casa, nada. Simplemente le llame la atención”, relató la mujer.

El adolescente le pidió que se quedara tranquila, ya que estaba esperando que un compañero terminara de rendir para retirarse juntos. “Pero a casa nunca llegó, no llega y esto desespera el esperar con el transcurrir de las horas. La verdad que estamos muy desesperados”, señaló.

Luego de eso Agustín ya no volvió a su casa. “Hoy (jueves) a la mañana nos mandaron 3 audios donde me decían que estaba secuestrado y me pedían 500 mil pesos, que si no se los daba me lo iban a matar, me lo iban a degollar, con esas palabras crudas me lo dijeron. Estamos desesperados”, aseguró en diálogo con Canal 7 Neuquén.

La madre contó que, en otros audios, hablan personas que no conoce, pero hay quienes aseguran que es la voz del adolescente haciéndose pasar por otras personas. “Otras familiares y conocidos dicen que es un autosecuestro. Ya no sabemos qué pensar, no sabemos qué decir. Estamos desesperados así que por favor si alguien lo ve, lo cruza o lo ve con alguien les pido por favor, les pido como mamá porque ya no sabemos qué hacer”, pidió.

Cintia informó que los rastreos realizados por la Policía al teléfono celular de su hijo indican que el chico no ha salido de la ciudad. “La señal estaba en el Parque Central, en el río, en la Plaza de las Banderas”, contó.

“Mi hijo nunca hizo este tipo de cosas así. Mi pareja es como el papá de Agustín lo trata como a su hijo. No se le pega, no se lo golpea, no se lo pone a trabajar. Hijo por favor si estás viendo volver”, rogó desesperada.