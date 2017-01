Desesperada búsqueda de una turista santafesina

La última vez que su familia tomó contacto con la joven de 25 años fue el pasado 19 de enero. No saben su paradero y la buscan en la costa del sur de Brasil.

Vanina Cáceres de 25 años, oriunda de la ciudad santafesina de Venado Tuerto, es buscada en Florianópolis donde estaba de vacaciones dado que no tomó contacto con sus familiares desde el pasado 19 de enero.

La joven estudia en Rosario, y anhela convertirse en docente. Cuando comenzó el verano, decidió viajar sola rumbo a Brasil adonde había ido el año anterior.

Sus amigos confirmaron que actualmente la policía busca a Vanina en hospitales y comisarías de Florianópolis. El Consulado argentino de esa ciudad ya difunde sus fotografías. Aún no hay novedades en la investigación.

Una publicación en Facebook cristalizó el dato más reciente: estuvo con un grupo de turistas en la Isla de Campeche luego de la última comunicación que estableció.

"Es muy raro, porque no avisó. Siempre se comunicaba con nosotros, y nos alertaba si planeaba visitar un lugar sin internet, o sin señal telefónica", explicó en un reportaje con Infobae Belén, una de las amigas que se encarga de centralizar los llamados con pistas a través de una página de Facebook.

Además, la amiga de Vanina dijo: "Ella no va a los boliches. No nos gusta estar borrachas encerradas en lugares hasta las 5 de la mañana. Somos muy tranquilas. Nos juntamos a comer en su casa. No se maneja en la noche. Es una persona súper sociable".

Ante la aparición de una pista, estos son los teléfonos de contacto: 341-2591444 / 341-3669409.