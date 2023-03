Desesperada, se instaló con una carpa en el lago para que vuelva su perrita

"No importa de dónde seas, porque puede este estar en cualquier lado. Ella andaba con su correa violeta y tenía el bigote mal cortado por una espina que mi cuñado no le pudo sacar. Por favor, te podés comprar dos o más perritas de esa raza con la plata (de la recompensa). Devolveme a mi Luli, por favor. Si tenés hijos o familia, ella es eso para nosotros, nuestra hija, nuestra bebé. Y no está haciendo morir de tristeza", expresó Leyla Nievas .

"Necesito saber que está bien. Quiero saber que esté calientita, no tenga frío ni esté pasando hambre. Por favor, no doy más. Necesito a mi Luli", expresó en un video que se hizo viral en las redes sociales. Muy angustiada, agregó: "Es mía y tiene que estar conmigo. Por favor si te la llevaste decime que está bien, aunque sea".

Luli tiene un año y medio y es marroncita. Muy parecida a la perrita que tenía Susana Giménez, de raza Yorkshire. "Me armé una carpa en el club para que vuelva. Ella es mi vida, por eso estoy tan desesperada y no se en quién confiar, si me chantajean por plata", manifestó la joven, en diálogo con LMNeuquén.

Se instaló con una carpa en el lago Mari Menuco con la esperanza de encontrarla

Pide fotos de la correa de Luli y su carita como pruebas de vida, ya que ofreció una recompensa de 200 mil pesos para quien la encuentre y se la devuelva. Si bien cursa sus estudios en una facultad de Neuquén, desde que se le perdió su perra no está yendo. "No me he ido del club. Estoy todo el tiempo acá", reiteró.

Las personas que tengan datos certeros para aportar se pueden comunicar con Leila al 2995822088. Pidió a la comunidad que colabore con la difusión y agregó: "Necesito alguien que tenga y alquile un drone, y pueda ir mañana a la mañana al lago".