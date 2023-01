Neuquén La Mañana cirugía Desesperado pedido de ayuda para un abuelo que necesita una cirugía urgente

El hombre padece cáncer de próstata y hace más de un año está con una sonda. En el hospital de Centenario no cuentan con cirujanos y aseguran no poder derivarlo.







Un abuelo de 77 años necesita una cirugía de próstata de manera urgente, pero en el sistema de salud público de Centenario no cuentan con los especialistas necesarios. Además, le informaron que no lo pueden derivar. Ante esta circunstancia, un vecino salió a pedir ayuda para que el hombre “deje de sufrir” y reciba un trato más humanitario, ya que no le han dado ni siquiera calmantes para el dolor.

El hombre fue diagnosticado con cáncer de próstata hace más de un año y desde entonces se le colocó una sonda, pero esta le causa mucho dolor y en ocasiones otro tipo de infecciones. “Nos genera mucha indignación porque es una persona que ha trabajado toda su vida, pero además de eso, estamos hablando de un ser humano, no se lo puede tratar así”, denunció indignado Ernesto Novoa, un vecino que lo acompaña al médico, a LMNeuquén.

Según contó Ernesto, comenzó a preocuparse cuando dejo de verlo pasar por la calle y solo veía a su esposa. “Él andaba poco porque la sonda le causaba dolor, pero un día no lo vi más, entonces le pregunté a su señora y me dijo que estaba en cama porque todavía no lo podían operar. Entonces yo decidí sacar un turno en el hospital Natalio Burd para preguntar qué pasaba y qué teníamos que hacer, por ahí a ellos que son mayores se les había pasado algo”, contó.