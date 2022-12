Desesperante: quedaron atrapadas en el auto en una colectora inundada

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, señaló que las mujeres no conocían bien la zona, era de Neuquén y habían ido a visitar a una amiga que se había mudado a un barrio cercano. El GPS sugirió circular por ese sector de la colectora, pasaron un primer vado de agua y barro sin problemas, pero el segundo fue contundente y no pudieron atravesarlo.

“Se desesperaron porque empezó a entrar agua en el vehículo, tenían agua en los pies. También entró en el baúl. El escape cuando no tiene salida, se ahoga el auto y se para. Se les detuvo el auto y ahí fue cuando empezaron a desesperarse. Alguien las vio y nos llamó a nosotros para socorrerlas”, relató Álvarez a LMNeuquén.

Explicó que en ese sector hay una diferencia de nivel importante con respecto a la ruta. Tal es así que el techo del vehículo queda a la misma altura de la ruta. “Si tienen que pedir ayuda no se ve. Entonces se suben al techo del auto, como les pasó a estas chicas que salieron por la ventanilla para pedir auxilio”, contó.

Indicó que “las chicas contaron que empezaron a pedir auxilio y que estaban tan nerviosas que no sabían a quién llamar. Quien las auxilió nos llamó y salimos de forma inmediata para el lugar”.

Los ocasionales socorristas sacaron el vehículo de la laguna que se formó a la vera de la calzada. Cuando llegaron los bomberos ya estaban fuera del vehículo. Al final no tuvo mayores consecuencias, los bomberos sacamos el agua del interior del vehículo.

“Hicimos una evaluación, corroboramos que no haya entrado agua en el aceite, no estaba afectada la parte eléctrica. La propietaria dijo le había hecho el motor hace poco, estaba re asustada. Se gana la vida vendiendo comida. Decidió arrancar el vehículo y pudieron seguir circulando”, detalló.

auto encajado- colectora- inundada- Ruta 7- Centenario-2.jpg Gentileza Bomberos Voluntarios de Centenario

Dijo que no es en el único sector donde se suelen formar vados tras una tormenta. También en la zona del picadero y de la salida del barrio 11 de Octubre se forman lagunas. “Acá el lunes en 30 minutos llovieron 28 milímetros, el resto se acumuló por lo que siguió lloviendo. Colapsó todo, con 20 milímetros estamos en problemas”, aclaró.

Incluso estuvo cortada una mano de la Ruta 7 a un kilómetro del cementerio. “Esa zona tiene ese desagote natural y esos vados que tienen una altura importante respecto a la ruta. Al no tener una salida rápida se acumula el agua”, describió.

En este caso, la conductora no sabía si estaba profundo, se empezó a hundir el auto porque de barro había unos 45 centímetros. Los conductores no advierten el peligro y cuando se meten se dan cuenta que no pueden pasar.

“Lo que no se ve es que abajo hay mucho barro. Me tuve que meter porque perdieron la patente. El agua me llegaba a las rodillas, pero la noche anterior me llegaba al pecho. A esa altura está la boca de tormenta que es el desagote de la ruta”, dijo Álvarez.

E indicó que “la colectora se convierte prácticamente en una trampa. De día se ve, pero de noche es un problema”.

bomberos Centenario-colectora inundada- Ruta 7- camión.jpg Gentileza Bomberos Voluntarios de Centenario

Aseguró el bombero de Centenario que el del auto no fue el único que se vio afectado por el agua acumulada a la vera de la Ruta 7. “También se quedó un camión que iba por esa colectora, terminó casi volcando con una carga importante, de materiales de construcción. No pudo continuar. El chofer estaba asustado”, añadió.