Desgarrador: Céline Dion anunció que padece una grave enfermedad y canceló su gira

Durante la confesión en el video de YouTube, Céline Dion dijo que, “un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos" , señaló emocionada y entre lágrimas. “Todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar" .

Los organizadores del Paléo Festival expresaron en el comunicado sus deseos de una pronta recuperación para la cantante de éxitos como "My Heart Will Go On" e indicaron que devolverán el importe de todas las entradas ya adquiridas.

Anteriormente, la cantante ya había retrasado su gira europea un año, de 2022 a 2023, por los problemas musculares que finalmente han sido diagnosticados como síntomas de una rara enfermedad que en palabras de la propia Dion "afecta a una persona entre un millón".

"Los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar, y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes", señala Céline Dion, que expresa su esperanza de "estar ya en el camino de la recuperación".