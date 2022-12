Desgarradores: Los chat entre Neymar y las estrellas de Brasil

Marquinhos: "Y, ahí hermano. Mejorando poco a poco. Solo tiempo (y mirar allá) para sacar todo esto. ¿Y vos? ¿Cómo estas? Gracias por el mensaje y por pensar en mi, hermano. Eres una bestia, quería mucho que se diera todo bien. Jode pensar que ese penal fue un obstáculo en nuestro sueño. Pero vamos que vamos, tenemos que ser fuertes, dar tiempo al tiempo y ver qué es lo que el fútbol nos tiene preparado".

image.png

Neymar: "Ese es el pensamiento, dar tiempo al tiempo. Yo más que nadie sé que todo pasa, los momentos buenos y malos. Mantenete firme, aprovechá a la familia y nunca te olivdes de que además de tu compañero soy tu amigo y te quiero bien. Te amo y seguimos juntos".

Marquinhos: "Es verdad hermano. Solo nosotros sabemos lo que pasamos para llegar hasta acá, y lo que pasamos esos días allá. Por eso duele mucho, el peso es grande, pero Dios sabe lo que hace, si me dio esto es porque puedo soportar y seguir".

****

Neymar: "Vamos a tener que seguir hermano, tristemente es así. Quería mucho darte esa copa. Vos, yo y Dani (Alves) la merecíamos demasiado. Pero Dios tiene nuestro propósito y conoce todas las cosas".

image.png

Thiago Silva: "Hermano, está más jodido de lo que imaginé la verdad. No lo soporto. No puedo creer que perdimos. No puedo creerlo. Cada vez que lo recuerdo me dan unas ganas hijas de p... de llorar. Pero voy a estar bien".

Neymar: "Cada vez que miro la tele me enojo, qué tristeza lpm".

****

Neymar: "Estoy acá para decirte que sos un crack... Es un honor poder ser parte de tu carrera, escucharte decir que soy uno de tus ídolos y verte convertirte en uno de los cracks de la historia de Brasil! Los penales los erran los que patean, yo ya erré muchos en mi carrera y aprendí con todos ellos. Pero nunca desistí, siempre busqué mejorar y me perfeccioné en todo. Me gustas de gracia, no por el jugador, y si por la buena gente y el buen corazón que tenes. Seguí firme, esas críticas te van a hacer fuerte y vas a acordarte de todo lo que te digo. 'Vas a traer una copa a Brasil'. Te deseo lo mejor del mundo. Desconectate en estos días, descansa y volvé con todo. Estoy acá para lo que necesites, sin demagogia. Estamos juntos!"

Rodrygo: "Gracias mi ídolo, por todo, de corazón. Perdón por cualquier cosa y por posponer tu sueño también. Espero que sigas con la gente, para conquistar juntos. Claro, si es lo mejor para vos. Estamos juntos siempre y gracias por el cariño".

Neymar: "Disculpas un carajo. ¿Estas loco? Solo erran los que patean y vos sos crack... Pero después te enseño a patear!".

Rodrygo: "Lo voy a necesitar...".