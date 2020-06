Desocupados realizan protesta en Añelo

"Nos dicen que hasta que pase el coronavirus no tienen trabajo para nosotros. Pero cómo hacemos para vivir", expresó el manifestante, quien aclaró que esperan respuestas del intendente Milton Morales y de la presidenta del Concejo Deliberante Marisol Díaz.

Desocupados de Añelo

Quinteros pidió que "los funcionarios no mientan y no digan que por el coronavirus no hay trabajo ya que todos los días ingresan miles de personas a la localidad y la gente de Añelo está desocupada, no tienen techo, ni para comer".

"Ya pasamos por la vieja municipalidad para pedir soluciones a nuestra situación de desempleo. Esperamos que los que están reunidos ahí nos puedan dar una respuesta", afirmó Quinteros.

La marcha hizo un paso por la radio municipal donde aseguraron está el intendente pero "no" quiere salir a hablar con los vecinos. "Queremos que de la cara y nos explique porqué sigue entrando gente de afuera y nosotros no podemos llevar comida a nuestras familias", relató el desocupado.

Los manifestantes planifican luego seguir la marcha hasta el nuevo edificio municipal donde se quedarán hasta recibir propuestas de trabajo para los vecinos de parte de las autoridades municipales, provinciales o de dónde sea, indicaron.

