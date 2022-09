Despedida de Ponzio: Francescoli metió un golazo y Enzo Pérez volvió al arco

“Gracias por venir a compartir esta noche conmigo. Gracias, muchachos (en referencia a sus ex compañeros). Ustedes saben que me pusieron en este lugar a mí, me dieron el valor de que a una persona es lo mejor que le puede pasar. Es el valor humano. Gracias a mi familia. Soy adoptado en esta casa. No sé qué decir, tengo mucha emoción. No sé cómo explicarlo, no tiene explicación. Hay cosas que superan. Lo superó todo, muchas gracias en serio”, expresó el ahora ex volante.