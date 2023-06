Despidió en vivo a su compañero por un error en el guión

En las últimas horas, las imágenes del presentador del certamen de belleza peruano despidiendo en vivo a un compañero de programa por no haber supervisado correctamente el guión y haber dejado una errata se volvieron virales en todo el mundo.

"Pero ustedes, ¿verdad? Vamos, señor director. No voy a quedar mal como conductor frente al país. ¿El mundo está presenciando lo que dice el conductor, sí o no?", continuó Hurtado, dirigiéndose a un miembro del equipo de producción encargado de supervisar los guiones.

"Ahí está. '¿Cuál consideras que es tu mayor medio?' Y es miedo. Como productor, me gustaría que te aseguraras antes de pasarme la pauta, porque no se trata de hacer un programa de cualquier manera. Soy yo quien está frente a todos... Las concursantes están frente a mí... Por favor, te pido que, si no puedes hacerlo correctamente, dejes tu puesto como productor del programa, porque hoy es el sábado con Andrés. Déjale tu lugar... a uno de los chicos", le dijo a su hasta entonces compañero en el formato.

Inmediatamente después, el conductor de la previa de Miss Perú se dio la vuelta, regresó al centro del plató y explicó a las concursantes y a la audiencia que en ese programa "las cabezas ruedan inmediatamente" porque él no puede permitir ese tipo de errores, retomando la polémica pregunta desde donde la había dejado.