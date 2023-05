Despiste viral: joven confundió una indirecta romántica en el supermercado

ayer la cajera del día, al cual voy siempre, pago con débito y no me piden ni el DNI pq me conocen, me da el ticket y me dice "me anotas un celular por favor" y yo le dije "en serio? ahora hace falta?" nos miramos, me dijo, no tranqui.. llegué a mi casa 2 horas después y era este pic.twitter.com/1DbK8Vbb60