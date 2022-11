En principio, los colectiveros anunciaron que no volverán a utilizar el Metrobús hasta que lo dejen en condiciones seguras de uso. "Esto lo venimos denunciando hace bastante tiempo, con fotos y videos, y no estamos siendo escuchados por nadie. No es la primera vez que un compañero sufre un accidente en el Metrobús. La gente camina, anda en bicicleta; y los autos en hora pico, por no ir atrás de otros vehículos, también se meten en el Metrobús. Ya no sabemos qué hacer", aseguró el secretario adjunto del gremio UTA, Claudio Coronel.