Desvalijaron una joyería en pleno centro: "Nos dejaron en la calle"

SFP Joyeria SILO robo (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Cinco horas, cinco personas trabajando, lo vieron desde una cámara ayer. Lo vio mi esposa y la policía: cinco personas entrando y saliendo, hicieron tres viajes en auto para llevarse todo lo que había. Caso curioso: estoy pegado a la fiscalía, pegado a la fiscalía donde las 24 horas hay gente. Nadie escuchó que entraron, que me cortaron las rejas, que golpearon, que rompieron vidrios, el portón de salida", manifestó en alusión a la Fiscalía de Estado situada en Fotheringham 107. "En la filmación sale cuando el auto está estacionado afuera, pasa un móvil y ellos arrancan detrás del móvil. Nadie vio nada, nadie dijo nada", indicó disgustado.

Luego de señalar que aún no contabilizaron con exactitud las pérdidas económicas y reconocer que no tienen pistas de quienes llevaron adelante el robo, Contreras expresó: "Uno empieza a desconfiar hasta de las sombras".

"Nos han dejado totalmente en la calle. Fueron años y años de trabajar yo, toda mi familia, pagando impuestos, tratando de apostar. Este país no da para más. No vivimos en la mejor provincia, no vivimos en el mejor lugar, vivimos con gente inoperante que no nos cuida, que no tiene un poquito de cariño hacia la sociedad, un poquito de responsabilidad", lamentó.

SFP Fiscalia de estado (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Anoche, a media cuadra, abrieron un auto. Dos días atrás también han estado. Tenemos un grupo de Whatsapp y hay gente que le han robado en las tiendas, en la calle, que le han entrado por los techos. De terror", añadió haciendo alusión a otros episodios delictivos que se dieron en la zona.

"Hoy me toca a mi la decepción total de estar sin nada. Nos dejaron sin el trabajo de toda la vida. Somos reconocidos, 32 años de trabajo en Neuquén, primero a media cuadra en Juan B. Justo 555 y hoy aquí en la Juan B. Justo, casi Fotheringham. Es tremendo lo que nos espera. En estos tiempos, empezar a tener alguna de la mercadería que vendíamos nosotros... es indescriptible", deslizó con angustia al poner en duda si podrá sortear este escollo y volver a levantar la persiana. "Estamos con ideas de no seguir... hoy va a ser para nosotros un día decisivo. Es un desastre lo que nos han dejado", remarcó.

Ante la pregunta de si precisa algún tipo de colaboración, Contreras hizo hincapié en una solución colectiva. "Creo que tenemos que trabajar en la seguridad donde vivimos. De nada serviría que alguien me ayude en lo económico, si no trabajamos para que esto no le ocurra al vecino. Esta realidad que vivimos en inenarrable. Algo hay que hacer, no se puede vivir en un lugar así", concluyó.