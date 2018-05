Detectan droga en la mochila de un alumno  y en la de dos adultos en transporte escolar

"Por haber utilizado una perra llamada Beta, se detecta en mochilas y algunos lugares del colectivo una sustancia, que después de los test resulta ser marihuana. No puedo especificar cuánto, pero es una cantidad importante que suponía que era para consumo e incluso venta", detalló en diálogo con LU5 el comandante principal del Escuadrón 32 de Aluminé, Gabriel Díaz Aragón.

El oficial dijo que los involucrados resultaron ser tres, dos mayores y un menor. El operativo se realizó en horas de la mañana a unos 20 ó 25 km distante a la escuela, en un control de rutina sobre la Ruta 23 en la comunidad Aucapan, del departamento de Huiliches.

"No nos hemos sorprendido, porque hacemos controles en alrededores de Aluminé y lamentablemente no nos sorprendemos. Nos tendríamos que sorprender pero no es así", agregó el comandante quien apeló a la sociedad para abordar esta problemática.

Una vez que terminado el procedimiento, ordenado por la justicia, la jueza Domínguez de Zapala dejó en libertad a los tres imputados, según explicó Díaz Aragón.