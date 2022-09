Pilar Sagredo, secretaria general de ATE Plottier explicó a LMNeuquén que "los trabajadores se encuentran en conflicto porque hay fuga de gas, los artefactos no están funcionando como corresponde dentro de la cocina, y un horno que habían comprado no recibió la instalación adecuada y explotó".

"Ayer (lunes) estuvo Camuzzi dentro del hospital y clausuró 6 llaves de paso, dejó solo habilitadas dos llaves que corresponden a un anafe grande que tienen las compañeras para cocinar, pero con eso solo no daban abasto y decidieron en asamblea que no cocinaban más hasta que se regularice la situación con el gas", manifestó la dirigente.

asamblea de ate en el hospital plottier pérdida de gas gentileza

Desde este martes el personal de la cocina directamente tomó la decisión de no cocinar más para los pacientes y personal médico, y aguardan novedades sobre la inspección general que Camuzzi iba a realizar durante este martes en todo el hospital.

Sagredo contó que la dirección del hospital solicitó ayuda a otro nosocomio -el Heller- para poder seguir brindando la comida a los pacientes, que incluyen diferentes dietas dependiendo la patología.

"Hoy (martes) estaban haciendo la prueba de hermeticidad, lo estaban haciendo con los compañeros que están trabajando y los pacientes dentro del hospital, nos parece una locura", advirtió la dirigente, quien destacó que lo que está pasando es "preocupante" y se requiere de soluciones urgentes para garantizar la seguridad de los trabajadores y también de los pacientes.

Además, ATE realizó este martes un recorrido por distintos sectores del hospital de Plottier y detectó que en el jardín "también hay irregularidades respecto al gas".

"Se presenció la inspección de Camuzzi y se registra que las rejillas de ventilación no están cumpliendo su función. Por el momento no se ha llamado a reunión, los responsables no han informado el proceder de las soluciones necesarias que den garantías y seguridad a los trabajadores. Exigimos una solución de todos los responsables", manifestaron en un comunicado.