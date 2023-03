Detuvieron a un ladrón cuando intentaba robar un kiosco

El comisario inspector José Méndez, coordinador de la zona Oeste, contó a LM Neuquén que "alrededor de las 8:30 alertan desde el Comando de un robo en proceso e inmediatamente se acercó al lugar personal de la Comisaría 16. Se trata de un kiosco de esos que atienden las 24 horas, pero al parecer justo en ese momento no había nadie".

Pero el ladrón no pudo escapar, ya que los uniformados actuaron rápidamente y con eficacia, logrando aprehenderlo a los pocos metros. "Se trataba de un hombre de 40 años de edad. Había roto el vidrio, pero el kiosco tenía también una reja que no pudo forzar, así que al parecer no logró concretar el robo".

El ladrón fue trasladado a la sede de la Comisaría 16 en calidad de demorado, donde quedó a disposición de la Justicia.