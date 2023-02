Detuvieron a una diputada por discutir con la Policía

El referente nacional del MTE, Nicolás Caropresi, señaló que "estaban golpeando a un pibe, que intentaban llevarlo detenido, e interviene (Zaracho) para resguardar la seguridad física de la persona, ahí la increpa un grupo de policías y termina detenida".

Embed Nunca no voy a intervenir si veo que la policía le pega patadas en la cabeza a un pibe de 14 años. Pasamos un momento muy feo pero lo haría devuelta por cualquier pibe del barrio. pic.twitter.com/gvtPHTvSzT — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) February 16, 2023

La legisladora regresaba de su jornada laboral en la Cámara de Diputados cuando en el Puente Olímpico, que conecta la ciudad de Buenos Aires con Lanús, visualizó el operativo y se bajó del vehículo en el que viajaba para intervenir.

La detención de Zaracho tuvo lugar a las 17.45, cuando fue trasladada a la Comisaría 5ta ubicada en Coronel Warnes 3077 en Villa Diamante, Lanús.

Tras ser liberada, Zaracho relató lo ocurrido ante los militantes de su espacio en un video que fue publicado en sus redes sociales: "Vimos que le estaban pegando a un pibe, ya lo tenían en el piso, te dabas cuenta que era menor de edad; ya lo tenían apresado y viene un grandote y le da una patada en la cara. Yo me bajé como cualquier compañero".

"Me identifiqué, pero me empujó y me tiró, caí en el piso. Yo quería sacar al pibe, soy mamá también, ahí fue que me esposaron y me llevaron", dijo y concluyó su relato con la reafirmación de la "lucha" y la certeza de que "lo haría de vuelta por cada pibe del barrio".

Caropresi explicó que Zaracho no quiso "impedir la detención del menor" sino que "no lo golpearan”. "Zaracho termina detenida a pesar que gritó varias veces que era diputada nacional, eso va en contra de todas las leyes porque tiene fueros por ser diputada", sostuvo el referente del MTD y consideró que el accionar policial "solo se explica porque es una diputada cartonera".

Caropresi afirmó que en la comisaría se dispuso "un cordón policial que no dejaba pasar a casi nadie" y consignó que recién alrededor de las 20, el diputado del FdT Federico Fagioli, y referente del Frente Patria Grande, pudo verla "cinco minutos" y que comprobó que se "encontraba bien".

El MTD se concentró en la esquina del edificio policial para reclamar por la liberación de Zaracho, que finalmente se produjo a las 21.

Embed La diputada @Naty_Zaracho que no vive en un termo como el 99% de los políticos sino en Villa Fiorito defendió a un pibe que estaban fajando entre varios policias y sin respetar sus fueros la tienen secuestrada en la 5ta de Diamante, Lanus. Si la tocan a Natalia... fíjense. — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 15, 2023

El dirigente social Juan Grabois se pronunció sobre la detención en su cuenta de Twitter: "La diputada Zaracho, que no vive en un termo como el 99% de los políticos sino en Villa Fiorito, defendió a un pibe que estaban fajando entre varios policías y sin respetar sus fueros la tienen secuestrada en la 5ta de Diamante, Lanús".

A esa manifestación le respondió el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, que expresó por redes sociales que "los fueros no habilitan" a Zaracho a "agarrar a trompadas a los agentes que estaban tratando de detener al conductor de una moto robada".

Desde el municipio de Lanús, que gestiona el dirigente del PRO Néstor Grindetti, consignaron en redes sociales que la legisladora "agredió a personal de la Policía Bonaerense y la Patrulla de Respuesta Inmediata cuando intentaban detener al conductor de una moto robada".