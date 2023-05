Deuda millonaria de los vecinos de Rincón de Emilio: ¿cómo sigue el caso?

"Debido a la gran cantidad de deuda, más de $7 millones de pesos, la Cooperativa no ha podido cancelar facturas de electricidad (CALF) de dos suministros (periodo Febrero). Es por ese motivo que de un momento a otro nos quedaremos sin el suministro eléctrico, y por ende dejará sin bombeo de agua a nuestro barrio", dice la carta que publicó la Cooperativa para alertar a los vecinos sobre la preocupante situación del barrio.

Si bien el dinero no se acerca a la totalidad de la deuda, Sanfilippo señaló que esperan poder pagar una primera factura para, al menos, evitar el corte de suministro eléctrico que también dejaría sin agua potable a los habitantes del sector. La suspensión del servicio estaba prevista para el viernes, pero aclaró que por ahora no se acercó nadie de la Cooperativa CALF a retirar el medidor, por lo que siguen conectados a la red de energía eléctrica.



La semana pasada, el referente barrial aclaró que los vecinos habían tomado la decisión de no pagar, incluso cuando estaban al tanto de la deuda vigente con CALF. "No quieren pagar, no sé si están enojados o cuál es el problema", había dicho en una entrevista televisiva.

La Cooperativa de Servicios Públicos de Rincón de Emilio gestiona la provisión de servicios para los habitantes del lugar a partir de un trabajo ad honorem de los vecinos, y no tiene relación con el Estado municipal o provincial. Aunque se financia del aporte de los que viven en la zona, Sanfilippo aclaró que muchos son inquilinos que no se preocupan por hacer los pagos.



"Tenemos un barrio donde el 40 por ciento son inquilinos. Por ahí a los inquilinos no les interesa, no son propietarios de las casas. Tenemos gente que tiene 8 ó 9 departamentos alquilados por 400 mil pesos, hay gente que hace tres años que no paga. Hay funcionarios públicos, hay de todo", dijo el vecinalista.



Además de anunciar un inminente corte de servicios, la noticia causó revuelo porque la Cooperativa publicó el listado de deudores, que incluía a funcionarios públicos o propietarios de una gran cantidad de viviendas que tienen en alquiler pero que no tienen los pagos al día.