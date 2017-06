Deudor en islas Fiji

Según publicó el portal de Laura Ubfal, el monto por el atraso de nueve meses rondaría los 200 mil euros, más de 3,6 millones de pesos argentinos. No es la primera vez que la representante de la célebre botinera le hace una reclamo de estas características. El año pasado, los medios se hicieron eco de un enfrentamiento que no sólo incluyó la demanda de una acaudalada suma de dinero, sino también la denuncia por parte de la blonda de golpes supuestamente propinados por Maxi López a uno de los pequeños.

Lo llamativo de esta oportunidad es que Wanda no se manifestó al respecto. Claro está que los hijos de la Wanda y Maxi no se encuentran en una situación sensible respecto de sus necesidades económicas. Mientras su padre disfruta de los paisajes de las Islas Fiji junto a su novia, ellos pasean con su mamá, sus hermanas y Mauro Icardi por las playas de Maldivas.

Chicanas en las redes

En medio de sus vacaciones en Fiji, Christiansson le mandó por las redes una “patadita” a Wanda haciendo referencia al uso del photoshop. En una de las fotos que compartió en Instagram, donde luce su cuerpo escultural, Daniela escribió: “Sintiéndome increíble #SinRetoques”.

En respuesta, Wanda hizo gala de su maternidad y posteó una foto en la que sostiene: “En esta panza se fabricaron cinco babies”.

Excusa laboral: “Papá tiene que trabajar”, le habría dicho Maxi a sus hijos al no llevarlos de viaje.