Devolvió un producto que había comprado por internet y el vendedor lo insultó

Un usuario de Twitter realizó la compra de un respuesta para el auto a través de una plataforma de ventas. Al recibir el pedido y comprobar que no era lo que necesitaba, hizo la devolución del producto mediante la misma plataforma, pero el vendedor no se lo tomó de la mejor manera y no dudó en hacérselo saber. El joven compartió los mensajes en Twitter y se viralizaron rápidamente.