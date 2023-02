Día del Orgullo Zombie: del "padre de la criatura" a la primera película argentina de muertos vivos

Desarrollemos mínimamente este concepto. Los zombies surgen originalmente del folclore de Haití. Se trata de un mito basado en la creencia vinculada al culto del vudú, en la que un hechicero es capaz de resucitar muertos y someterlos a su voluntad. Este tipo de zombie fue el primero en ser retratado en la cultura popular mundial, y se hizo conocido a partir de la película White Zombie (1932), dirigida por Victor Halperin y protagonizada por el inolvidable Bela Lugosi, basada en la novela The Magic Island de William Seabrook. Un clásico del primer cine de terror de Hollywood que, sin embargo, no llegaría a popularizar a este tipo de monstruo (o criatura, o ser, llámenlo como quieran) como sí había pasado con otros, por ejemplo, los vampiros, los hombres lobo y las momias. La verdadera trascendencia y popularidad le llegaría décadas después, y bajo otra forma que se volvería icónica, gracias a otra película, estrenada en 1968 y dirigida y co-escrita, justamente, por el bueno de Romero. Nos referimos, por supuesto, a Night of the Living Dead. O como se conoció en castellano, La Noche de los Muertos Vivos.