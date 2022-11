Día nacional del mate ¿Por qué se celebra?

Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), "Andresito" consideraba a la yerba mate un elemento central del aparato productivo por lo que buscó centralizar su cultivo y comercialización en mano de los guaraníes.

La festividad se conmemora desde el año 2015, cuando el Congreso sancionó la Ley 27.117 que estableció al 30 de noviembre como el Día Nacional del Mate.

¿Cómo preparar un buen mate?

El elemento clave para preparar el mate es la temperatura del agua. Se aconseja arrancar los primeros mates con agua tibia y luego ir incorporando el agua caliente (alrededor de 85º C) que no debe hervir. De esta manera, el mate no se lava pronto y la yerba puede “aguantar” su sabor durante toda la mateada.

¿Cómo se produce la yerba?

En un principio los plantines de la yerba mate se producen en viveros. Cuando alcanzan la edad de 9 – 12 meses son llevados al campo. A los 4 años la planta ya puede ser cosechada. Luego la hoja verde es sometida al calor para reducir al mínimo el porcentaje de humedad.

El paso siguiente es realizar una molienda gruesa denominada canchado de la yerba seca. Se coloca esa yerba canchada en bolsas y se la estaciona en depósitos acondicionados especialmente. Luego se logra la granulometría y las mezclas convenientes que definen el sabor, aroma y color de cada marca.

El proceso termina con el envasado y estampillado en paquetes que mantienen intacta la calidad del producto y se coloca la estampilla del INYM (Instituto Nacional De la Yerba Mate) en cada uno de ellos.

¿Qué contiene un paquete de yerba?

En cada paquete se combinan hojas, palo y polvo de yerba mate. En la medida en que haya más presencia de palitos (el máximo es el 35% según el Código Alimentario Argentino), la yerba se vuelve más suave; mientras que con más contenido de hojas los mate se vuelven más fuertes. Todo esto obedece a la preferencia de los consumidores hacia yerbas más suaves o más intensas. El polvo, que no es otra cosa que la yerba mate muy fina que surge del proceso de molienda, es un muy necesario, ya que infusiona mejor la bebida (hace espumita) y permite incorporar al organismo los elementos benéficos para la salud humana que posee la yerba mate; entre ellos los polifenoles o antioxidantes.

Argentina productor 1 del mundo

Argentina es el principal productor y exportador de yerba mate en el planeta. En nuestro país se produce y cultiva en Misiones y nordeste de Corrientes.

De acuerdo al último relevamiento la superficie plantada es de 209.277 hectáreas (Misiones con 181.890 hectáreas y Corrientes con 27.386.869 hectáreas). Registra un crecimiento respecto a las 177.500 hectáreas de años anteriores.

El ingreso de materia prima a los establecimientos de secanza permite observar el avance de cosecha en la región productora. Los datos correspondientes a las declaraciones juradas presentadas por los operadores ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) indican que entre los meses de enero-julio fueron procesados 549.220.621 Kilogramos de hoja verde.

El consumo de yerba en nuestro país se mantiene estable. Durante julio de este año se elaboraron 25.674.271 kilos. Sumado a los meses anteriores la producción para el mercado interno totalizan 163.167.225 kilogramos. Cabe recordar que el movimiento de yerba mate a salida de molino es el indicador más cercano al comportamiento de la yerba mate en góndola, ya que incluye tanto el volumen que se envía a los centros de distribución de las firmas yerbateras como las compras efectuadas por los mayoristas, hipermercados y supermercados.

Mercado Externo: merma y falta de containers

Desde el Instituto Nacional De La Yerba las exportaciones reflejan una merma, principalmente por las complicaciones que existen con la disponibilidad de containers a nivel mundial. De todos modos, habrá que esperar a diciembre para tener un dato más preciso y hacer la comparación interanual.

Los datos estadísticos registrados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) revelan que durante el mes de julio de 2022 el volumen de yerba mate exportada alcanzó los 2.304.129 kilogramos. Sumado a los meses anteriores las salidas con destino al mercado externo totalizan 19.386.535 Kilogramos para el período Enero-Julio de 2022

El 55,67% de los consumidores eligen 1/2 kilo

En cuanto a los formatos, los envases de medio kilo mantienen la preferencia de los consumidores. Los datos provenientes de las declaraciones juradas indican que durante el mes de Julio de 2022 los paquetes de medio kilo representan el 55,67% de las salidas de molinos al mercado interno. Con el 38,49% se ubicaron los paquetes de un kilo, con el 1,18% los envases de dos kilos, y con el 0,85% los de cuarto kilo.

En el ítem 'otros formatos' las salidas alcanzaron 1,46%, mientras que 2,35% correspondió al rubro 'sin estampillas'. Es importante destacar, de acuerdo a los datos históricos que se mantiene con pocas variantes la participación de los distintos formatos en las salidas de molino con destino al mercado interno, concentrando los formatos de 1/2 y 1 kilo, el 94,16% de las mismas.