¡Dibuje Maestro! Le pasó de todo, pero se reinventó con su pasión en la ruta 65

Un viejo y querido Citroen modelo 75 amarillo y negro, a la vera de la ruta 65, hace las veces de exhibidor de retratos de Maradona, Marilyn Monroe, Gustavo Cerati, The Rolling Stones, entre otras figuras de la música y el fútbol.

Justamente, a unos metros, en medio de la banquina, Germán Braschi le da forma al dibujo de su ídolo, el gran Ricardo Enrique Bochini (“soy hincha del lastimado Independiente”). En el césped, un cofre de madera donde guarda las herramientas y el cartelito “dibujante retratista” no pasan inadvertidos.

“Siempre me gustó. De pibe hasta las maestras me hacían llorar porque no me creían. Resulta que la tarea había que hacerla con la colaboración de los padres y los llamaban a mis viejos para retarlos y decirle por qué lo habían hecho ellos”, cuenta, con anécdota incluida, el origen de esa pasión que lo acompaña desde chico.

Obligado por las circunstancias, por primera vez “estoy haciendo lo que me gusta y no tiene precio, por más que se gane poco ya que esto es por vocación”. Problemas de salud y económicos, desempleo mediante, lo llevaron en 2020 a retomar su hobby, pero ahora ya no solo como un pasatiempo sino también como un modo de vida.

“Empecé a fabricar mi oficio por una artrosis de cadera. Por eso estaba limitado para hacer trabajos normalmente. Y a la vez no me quedó otra porque se fundió mi emprendimiento en Neuquén. ¿Qué tenía? Una cancha de fútbol familiar, por la pandemia tuvimos que cerrar, quebró. En calle Collón Cura”, sorprende con el dato desde su humilde puestito callejero.

Tanto como se asombran sus clientes cuando ven el bonito resultado de sus creaciones. “Los más requeridos son los de Maradona, Messi, Gustavo Cerati, el cantante de Nirvana….”, explica sobre las preferencias.

Cuestan “2500 cada uno y me demandan unas 8 horas. Los hago en el momento y si no termino los completo al día siguiente”.

Se basa en una foto a la hora de realizar sus trabajos y ello simplifica la misión. “De chico los hacía de memoria. Ahora, con foto es una papa”, asegura mientras un automovilista baja el vidrio y le grita ‘muy buenos’. Y otros bajan a apreciar de cerca sus contenidos.

image.png Antonio Spagnuolo

Hay un costado emotivo en sus obras, en especial en aquellas que son a pedido de sus clientes. “La gente se emociona. En especial cuando retrato a sus familiares, muchos de ellos que ya no están”, confiesa el hombre mientras redondea el rostro del Bocha.

Tiene alma de comerciante. Tanto en Oro como en Allen se ubica en lugares estratégicos, cerca de lomas de burro donde el tránsito se torna más lento. “Acá estoy cerca de Sthimpra y en Allen por ruta chica a la altura del Motel Cu-cú”.

Admite que no es negocio rentable: “A veces vendo 3, a veces 1, a fin de mes se complica”. Muchos de sus clientes piensan que vino de afuera pero soy “bien valletano”.

“¿Cuál de todos me gusta más? Me identifico con el de Messi, el de Diego, los quiero a todos. Les digo a los clientes en broma, ‘me los comprás pero el dibujo sigue siendo mío’. Esto es por vocación, no por la plata, es la pasión que tengo por dibujar”.

Germán Braschi, el artista de la ruta 65. ¡Dibuje, Maestro!