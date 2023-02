Dicen que en Villa Pehuenia-Moquehue es imposible usar el teléfono

Explicó que el supervisor de la zona sur de comunicaciones “se ha portado muy bien”, pero no ha podido dar una solución de fondo. “Siempre ha dependido de alguien a nivel nacional que, inclusive detectando el problema, no le ha dado la autorización para que una comisión vaya al lugar con los elementos necesarios para solucionarlo”, aseveró.

El concejal indicó que la falta de señal de telefonía y de internet en la ciudad es un inconveniente para los turistas que eligen Villa Pehuenia-Moquehue para ir a pasar unos días. “Es un riesgo venir. Las rutas son un desastre, llegan y ni siquiera le pueden avisar a sus familias que están bien. No pueden comunicarse de ninguna forma”, enfatizó.

“Vos sentís que estás decepcionando a los demás y a vos mismo. Encima todos los meses nos vienen aumentos. No hay inversiones serias. Es una serie de cosas que tiene que ver con la previsibilidad, si vos no planificas, si de antemano no le pones todo lo que le tenés que poner vamos a seguir así de acá a andar a saber cuándo”, remató.