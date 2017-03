El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria en el conflicto planteado por Futbolistas Argentinos Agremiados, que amenaza con parar el reinicio del torneo del fútbol el próximo fin de semana.

Esta tarde se llevará a cabo una reunión de capitanes de equipos de primera división que definirán si aceptan o no la medida. El secretario general de Agremiados, Sergio Marchi, había ratificado más temprano que la medida de fuerza continuaría ya que el dinero todavía no se hizo efectivo y los dirigentes no hicieron una nueva propuesta.

"Está todo igual, no hubo ninguna nueva propuesta, la medida se mantiene y no hay fútbol. Faltan 260 millones de pesos para pagar los sueldos", explicó Marchi, tras retirarse de una reunión con la cúpula dirigencial que lleva las riendas de AFA, encabezada por Daniel Angelici (Boca), Hugo Moyano (Independiente), Víctor Blanco (Racing) y Claudio "Chiqui" Tapia (Barracas Central), entre otros.

En tanto, el presidente de la Comisión Normalizadora, Armando Pérez reveló que "hasta hace media hora" el dinero del Gobierno nacional por la rescisión del programa "Fútbol para Todos" no había sido transferido.