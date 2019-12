¿Diego Maradona acusado de pedofilia?

Rojo agregó que Maradona no les atiende el teléfono. "Por eso ahora van a la guerra", dijo el periodista chimentero.

Meses atrás, Santiago Lara visitó el piso de Intrusos y relató cómo su madre conoció a Diego. "Se conoció con Maradona a través de Ferrito (el empresario platense Carlos Ferro Viera) porque compartían un grupo de amigos. Andá a saber qué hay detrás de esto", dijo el joven, que vive en La Plata.

"Cuando mi mamá falleció, yo tenía tres años. Sobre la relación entre Diego y mi mamá no sé mucho, porque no quise que me cuenten. Cada vez que me hablan de ella es para saber cómo era, pero de esa relación no sé casi nada. Ya era mucho para mí saber que no era de la familia que creía", sostuvo Lara.

Unas semanas antes de fallecer, Garat le contó a Santiago que era hijo de Maradona. "Habían empezado un juicio de filiación que terminó enseguida porque ella falleció de cáncer", dijo Lara.

