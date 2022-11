Diego Maradona entre el Turismo Carretera y el Rally

En 1991, “Pelusa” se subió en el asiento del acompañante del Ford Falcon de Oscar Aventín e incluso al podio en el autódromo de Buenos Aires, así comenzó su historia con el mundo motor. “Nunca olvidaré aquellas vueltas en el TC. Me pegué un susto bárbaro. Parecía que nos pegábamos en una curva. Me di cuenta que era la forma de encararla. Y ahí me tranquilicé. Al sentarme como acompañante me dí cuenta de lo mal que uno maneja”, declaró el ‘10’.