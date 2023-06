¿Diego Milito presidente de Racing? Las fuertes declaraciones del delantero

Diego Milito es palabra mayor en Racing , tan es así que hasta tiene una calle en Avellaneda. Es por eso que los hinchas aún se encuentran dolidos por su salida del club y no temen en pedirle que retorne a la institución para ayudar desde algún puesto dirigencial.

Diego Milito sobre Racing.mp4

Vale recordar que en sus días en el puesto, la Academia obtuvo dos títulos: Superliga 2018/19 y Trofeo de Campeones 2019, con el Chacho Coudet en el banco y Lisandro López en cancha.

Sin embargo, en 2020 decidió renunciar aduciendo "no compartir el modelo y las ideas del Presidente". Desde ese momento se ha alejado del mundo del fútbol y los rumores sobre la posibilidad de postularse en Racing son moneda corriente. Por lo que ahora decidió aclarar cómo está su situación.

Ante la consulta sobre si está pensando en ser presidente de Racing, Diego Milito reveló: "No estoy pensando en eso hoy, sino en disfrutar el momento, a la familia. Hoy no extraño el fútbol, más allá de que me divierte venir a los eventos".

Diego Milito-Racing.jpg

Asimismo, para salir de esa parte de la conversación, habló sobre Lautaro Martínez en la previa de lo que será su primera final de Champions League: "Hablo seguido. Tengo relación, lo veo bien, contento. Ha hecho un gran año. No está fácil, ellos tienen un gran entrenador y vienen bien, pero creo que Inter tiene sus armas para pelear. Quiero que le vaya bien a Lautaro".

Por lo pronto, pese a la ilusión que existió en los hinchas, el propio Diego Milito descartó las chances de ser presidente de Racing, por lo menos en el futuro cercano. Lo cierto es que la relación con Víctor Blanco, está rota y las chances de que retorne al club en su mandato son nulas.