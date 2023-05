Diego Ramos atacó a Santi Maratea: "Se convirtió en demonio"

“Me parece que el ángel que era él se convierte en demonio cuando mucha gente le dice que en la conferencia de prensa inicial Maratea no dijo lo del 5% -opinó Ramos-, creo que ahí empezaron los resquemores. Yo considero que la gente tiene la libertad de donar o no, si no quiero que no lo haga y chau”, arrancó diciendo Ramos.

Santi Maratea mostrando como avanza la colecta

En tanto que distintos abogados del programa explicaron que él como fiduciario tiene derecho a llevarse un porcentaje, porque él tiene que encargarse de pagarle al resto de la maquinaria humana que está detrás.

“Lo que pasa qué para mí, hasta acá, él lo que hacía era caridad, distribuir dinero para Emmita u otras causas nobles. Esta es una situación que mucha gente piensa ‘bueno, es un club que lo vaciaron, vayan a buscar a los responsables. Pero igual, siempre, al final del día él nunca obliga a nadie, así que no hay por qué endilgársela a él”, finalizó el actor.