Diego Torres confesó cómo vive la soltería después de los 50

El músico pasó por el ciclo de entrevistas de Teleshow – Infobae, llamado Íntimo, en donde los personajes revelan un costado mucho más personal y algo de lo que no acostumbran hablar tanto con los medios de comunicación.

En cuanto a su vida sentimental está separado hace más de un año de su ex pareja Débora Bello, con quien concibieron a su única hija hasta el momento llamada Nina. Anteriormente fue pareja por muchos años de Angie Cepeda, y ahora, a sus 52 años contó en la nota como vive la soltería y el no tener una relación estable.

De manera muy reflexiva, el intérprete reveló: “Yo creo que más allá de la soltería o no, creo que es cómo te llevás vos con vos mismo, cómo te llevás vos con tu propia soledad, a veces estamos aturdidos en la vida rodeados de gente, por trabajo o por la vida misma, y a veces cuando se cierra la puerta y te quedás solo, ¿qué pasa con eso y qué te pasa con esos tiempos que uno se tiene que dedicar a uno mismo, desde leer un libro hasta tocar la guitarra?”.

PmAB60Hn-34105381.mp4 Diego Torres habló de la soltería a los 50 años

“Desde no hacer nada, aprender a no hacer nada también porque a veces uno vive con un vértigo y una ansiedad... No, pará, pará un poquito y bueno, todas esas cosas hay que aprender a acomodarlas. Aprender a disfrutar de uno mismo”, agregó.

Por último, también hizo foco en su relación como padre de Nina: “Como papá disfruto y aprendo día a día, los chicos te hacen aprender todos los días y creo que también los hijos te hacen reconocerte en zonas nuevas que uno no pensaba que tenía”.