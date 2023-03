Dieron con neumáticos robados en casas y un taller mecánico

De acuerdo a la información que brindó la Policía, todo comenzó luego de que un joven de 28 años denunciara el robo de la rueda de auxilio de una camioneta que estaba a su cargo, perteneciente a la empresa en la que trabaja. La víctima no había logrado ver qué había ocurrido, pero lo cierto es que el vehículo estaba a su cuidado, y por ello denunció rápidamente para descubrir a los autores.

Con la prueba que se logró reunir, se requirieron a la Justicia tres órdenes de allanamiento para viviendas en calles Bahía Blanca, Libertad y Ramos Mejía, en al menos uno de los cuales era un taller, donde se secuestraron diversas cubiertas con llanta de aleación, comunes y de marcas reconocidas. Asimismo, en uno de los domicilios se ubicó un rifle calibre 22, entre otros elementos, los que también fueron secuestrados.

En total, 17 vehículos fueron verificados con la colaboración del Departamento Sustracción Automotores para constatar que no sean o no contengan partes robadas, "no registrándose ninguna anomalía".

Un joven de 29 años fue el único demorado y quedó a disposición de la Justicia.