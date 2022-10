Dio positivo en alcoholemia y su esposa lo retó: "Jodete"

"Voy a llamar a un móvil policial, caballero", le advirtió el agente. "Pago lo que haya que pagar, pero dame los documentos. Yo necesito el auto. El auto es mío y lo necesito", les pidió, mientras los efectivos le aseguraban que no iban a cambiar de postura.

La discusión continuó y la esposa del conductor que viajaba en el asiento del acompañante, cansada de la situación, comenzó a retarlo. "Ahora jodete. Ahora esperá que ellos hagan lo que tengan que hacer. Te dan el documento y nos vamos", le dijo.

Las escenas siguientes son con el hombre fuera del auto y a la discusión se sumaron más agentes. "Vivo a tres cuadras y me vienen a romper las pelotas con esto", se quejó ante ellos.

Alcoholemia positivo esposa lo retó.mp4

Por ese motivo, uno de los oficiales le respondió: "Puede matar a alguien. Está tan ebrio que no entiende lo que le decimos. Yo no me reiría, es grave lo que está haciendo".

De todas formas, el sujeto siguió riéndose por lo que estaba ocurriendo y aseguró que el alcohol no le impedía conducir. "Te puedo manejar con los ojos cerrados. Vendame los ojos y te manejo de acá hasta mi casa", insistía el conductor.

Además, señaló cómo fue que llegó a ese estado: "Vengo de un cumpleaños, de una reunión familiar y de tomar cerveza. Que sé yo lo que me va a pegar tanto la cerveza. Si viniera ebrio, que no podría manejar, ya me hubiera matado antes. Sin embargo, acá llegué bien, vivo acá a tres cuadras", repetía.

La mujer debió volver a enfrentar a su marido, harta de la situación: "Dejá el freno de mano y vamos a casa. Sé adulto. Dejale las cosas y vamos, aguantátela".

Finalmente, el hombre se despidió de los efectivos policiales y se retiró caminando hasta su domicilio. Su esposa, por otro lado, caminaba sola a unos 40 metros más adelante que él.