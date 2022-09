Diputados repudió por amplia mayoría el ataque contra CFK

En tanto, el Frente de Izquierda se abstuvo de votar el texto por no estar de acuerdo con los cambios introducidos a último momento en la reunión de Labor Parlamentaria.

La sesión, que se desarrolló tras las multitudinarias manifestaciones que se registraron el viernes en Plaza de Mayo y otros puntos del país, constituyó el debut de Cecilia Moreau como presidenta del cuerpo, en reemplazo de Sergio Massa, que asumió al frente del Ministerio de Economía el pasado 3 de agosto.

RESOLUCIÓN



La Honorable Cámara de Diputados de la Nación expresa su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la Vicepresidenta y dos veces Presidenta de la Nación doctora @CFKArgentina.

Tras la votación a mano alzada, 13 oradores expusieron en el recinto, entre ellos, el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, quien no había condenado hasta el momento el intento de asesinato contra la Vicepresidenta y en su discurso calificó al ataque como "un hecho delictivo".

El texto que finalmente se aprobó en el recinto fue consensuado de forma previa a la sesión, en la que se resolvió condenar el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta con una declaración similar a la emitida por el Senado en la misma noche del ataque.

"La Honorable Cámara de Diputados de la Nación expresa su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la Vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación Doctora Cristina Fernández de Kirchner", se afirma en el texto finalmente aprobado en la cámara baja.

Asimismo, la declaración destaca que el cuerpo manifestó "absoluta solidaridad con la Señora Vicepresidenta y su familia"; a la vez que se exige "el pronto y completo esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho lamentable que empaña la vida en democracia".

Además exhorta a "la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social".

A poco de su tratamiento, se cambió en el texto presentado originalmente la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, una referencia a los "discursos del odio", que era rechazado por el interbloque de JxC.

@gerpmartinez: "Tiene una gravedad tan importante lo que le pasó a Cristina que la respuesta institucional de la Cámara de Diputados tenía que manifestarse, ya que estamos en presencia de un hecho político, no policial".

Al hablar en el recinto, desde el oficialismo, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, consideró que "las cosas no van a ser iguales en Argentina después de lo que le pasó a Cristina (Kirchner)".

"Tiene una gravedad tan importante lo que le pasó a Cristina, nuestra vicepresidenta, dos veces presidenta, que la respuesta institucional de uno de los poderes del Estado tenía que tener, de mínima, la misma proporción y dimensión de la gravedad de los acontecimientos", dijo.

Y en ese sentido, agregó: "No estamos en presencia de un hecho policial, estamos en presencia de un hecho político. Me parece que las cosas no van a ser iguales después de lo que le pasó a Cristina", observó el diputado nacional por Santa Fe en el recinto.

Al cierre de los discursos, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, aseguró que el atentado contra la Vicepresidenta "desafía a las instituciones y las personas" y aseveró que "venimos a defender la democracia" porque "la democracia es incompatible con la violencia".

@marioraulnegri: "Venimos a expresar nuestro más firme repudio y condena al atentado vivido por la vicepresidenta. También venimos a pedir una exhaustiva investigación, hay que ordenar las responsabilidades. La Argentina está en deuda frente a este hecho".

De esta manera, las expresiones de Negri marcaron una profunda diferencia con la postura mantenida por los legisladores del PRO, que se retiraron del recinto tras acompañar la iniciativa.

En su discurso, el legislador de la UCR y uno de los referentes de JxC señaló: "Nuestra voz no va hacia el silencio", al justificar su decisión de participar de la sesión de condenó el ataque.

Entre otros, estuvieron presentes en la sesión, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; el ministro de Ambiente, Juan Cabandié; el ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lammens; la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria; el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taina; el ministro de Transporte, Alexis Guerrera; Intendentes; y representantes de las Fuerzas Armadas.