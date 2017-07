Discriminan a travestis que querían hacerse su casa

La hermana Mónica, del Monasterio Carmelitas Descalzas de Centenario, lleva más de una década ayudando a mujeres trans a conseguir una fuente laboral y a acceder a derechos sociales básicos. Ella las instó a crear la asociación Vidas Escondidas y, con mucho esfuerzo, lograron que la Municipalidad les otorgue un predio de 1500 metros cuadrados en Confluencia.

El terreno está ubicado sobre Boerr, entre Tronador y Paimún, pegado a la planta cloacal. La parte de atrás tiene un enorme desnivel que hay que rellenar.

El grupo de mujeres logró también un compromiso del gobierno provincial de construir las casas cuando tengan la tenencia. Harán primero tres viviendas de urgencia y, de a poco, completarán 15 monoambientes equipados, distribuidos en dos hileras.

“Para nosotras, conseguir una vivienda con un plan habitacional era algo prácticamente imposible, porque no tenemos puntaje por hijos ni por ingresos, somos todas pobres, y este proyecto es nuestro sueño de tener un lugar donde vivir y pasar la vejez, porque tampoco tenemos acceso a cobertura previsional”, explicó Luján Acuña, una de las integrantes de la asociación.

El lunes por la tarde, ellas fueron a alambrar el lugar para asegurarse de no perderlo. Apenas las vieron, los vecinos llamaron a la Policía y al Municipio, presuponiendo que era una toma. La hermana Mónica intercedió para aclarar la situación, pero el problema no terminó ahí.

Al enterarse de que iban a hacer casas, varios vecinos se quejaron y advirtieron que no lo permitirán. Sostuvieron que prefieren tomar la tierra ellos antes que dejarlas instalarse. “Pensamos que la mayor dificultad iba a ser con el Estado y nunca imaginamos que la misma gente sea la que no quiere que estemos ahí, así que fue un poco doloroso, aunque estemos acostumbradas al destrato, porque es como recordar viejos tiempos en los que no estábamos permitidas”, comentó Luján.

Rodeadas por desconocidos, decidieron retirarse para no confrontar, pero no piensan darse por vencidas. Por ahora, el predio está bajo custodia policial mientras buscan completar el cerco, aunque saben que el problema de fondo es otro: el prejuicio. No podrán mudarse sin asegurar una buena convivencia. Luján dijo que no bajarán los brazos porque “todas somos grandes ya y superamos situaciones difíciles”.

Vecinos del lote se manifestaron en contra del arribo de las travestis y actuaron para obligarlas a irse. Insistirán, dijeron.

“Pensamos que la mayor dificultad iba a ser con el Estado y nunca imaginamos que la misma gente sea la que no quiere que estemos ahí, así que fue un poco doloroso, aunque estemos acostumbradas al destrato, porque es como recordar viejos tiempos en los que no estábamos permitidas”.Luján Acuña. Integrante de la Asociación Vidas Escondidas, formada por la monja Mónica Astorga

“Hablemos pero sin violencia”

Mónica Astorga demostró con creces que está dispuesta a defender lo que considera una causa justa. Ayer, al enterarse de la ofensiva que sufrió el grupo de mujeres trans en Confluencia, se fue sola hasta el barrio a tratar de convencer a los vecinos de que cambien de actitud. La religiosa contó que se acercó al terreno, ubicado junto a la planta Tronador, y conversó con las familias que viven en los alrededores para buscar una solución dialogada.

“Ellos me presentaron sus quejas y hay gente que dice que no tiene una vivienda digna, entonces les pedí que habláramos pero no con violencia, porque nosotros no sabíamos de la situación de ellos ni ellos nos conocían tampoco”, relató la religiosa a LM Neuquén.

Astorga agregó que, aunque se encontraron con una barrera inesperada, confía en llegar a un acuerdo mutuo que permita superar los prejuicios de los vecinos. El proyecto de las 15 viviendas es único en su tipo y tiene un fin solidario.

Las construcciones serán propiedad del monasterio y, cuando una travesti deje de ocupar su casa, quedará para que la habite otra que tenga la necesidad.

La iniciativa tuvo aceptación de parte de las autoridades de la ciudad y de la provincia y tiene todas las posibilidades de prosperar y salir adelante.

Para eso, la monja y las travestis confían en que llegarán a un acuerdo con los vecinos.