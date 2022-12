Discusión de vecinos terminó con una balacera y un allanamiento

De acuerdo a la información que brindaron desde el área de Prensa de la Policía neuquina, todo inició con un altercado entre dos vecinos del sector conocido como "El Tanque", en cercanías a Parque Industrial. Allí, el 3 de diciembre, ambos protagonistas tuvieron una fuerte discusión por motivos que no trascendieron. En aquella oportunidad la situación no pasó a mayores y las aguas parecían haberse calmado entre ellos, sin embargo, luego se comprobaría que no fue así.