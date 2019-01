Disparos al aire, pánico y milagro a la madrugada

Al menos tres barrios cipoleños fueron escenario de balaceras en una madrugada violenta en la que de milagro no hubo heridos ni víctimas fatales. Vecinos de los barrios San Pablo, La Paz y las 1200 Viviendas denunciaron que hubo detonaciones, entre las 0:50 y las 2, aproximadamente. La Policía no pudo establecer si todos los episodios tuvieron los mismos protagonistas, ni cuáles fueron las causas. Hasta ayer por la tarde, no se había descartado ninguna hipótesis.