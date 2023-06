Doble femicidio: un policía mató a su expareja y su hermana

Cómo sigue la situación

Según trascendió en la localidad platense, después de finalizar los ataques, el femicida se marchó con sus hijos y minutos después fue interceptado a metros del destacamento policial. Una vez allí, decidió confesar el doble femicidio. Ahora se encuentra a disposición de la Justicia.

seguí.jpg La zona donde se presume que se llevó adelante el doble femicidio en Arturo Seguí, La Plata.

En cuanto al lugar de los hechos, intervino rápidamente la Unidad Funcional de Instrucción N° 1. Los detectives del Gabinete de Homicidios de la DDI se acercaron al lugar para constatar los hechos y comenzar las primeras investigaciones.

Ese trabajo se realizó en conjunto con peritos de la Policía Científica, de la división Balística y Rastros, con la intención de entender cómo fueron ejecutados los asesinatos. Por su parte, se buscan declaraciones de potenciales testigos tanto antes como después del hecho.

Los antecedentes

Voceros agregaron que el policía tenía denuncias previas por violencia de género de parte de Díaz, quien lo había denunciado en enero de 2020, mientras que está imputado en otra causa que se tramita ante el Juzgado de Familia 6 de la Plata.

La hija de Castorina Díaz, Ruth (18) fue la primera que se acercó esta mañana al lugar del crimen y dijo en declaraciones a la prensa que cuando llegó los vecinos le dijeron "le dispararon a tu mamá, a tu tía y a tu padrastro".

"Yo no lo creía, hasta que intenté ingresar, no me dejaron, me puse a pelear con la policía. Dijeron que eran tres los que recibieron disparos, pero uno tenía signos vitales", contó la adolescente. Ruth agregó que lo que sucedió le "duele mucho", especialmente por sus hermanitos menores de edad. "Yo tengo a mi pareja, y mi otra tía que también está destrozada", agregó.

Según la joven, Miño "siempre trababa mal a sus hijos" y contó que la causa de la separación de éste con su tía fue justamente porque era violento.

"Siempre trababa mal a sus hijos, pero no se me pasó por la cabeza que podía hacer esto. En la relación que ellos tenían, él era violento con mi tía, era la razón por la que se separaron, después de eso no hubo más problemas", dijo la joven.

Ruth agregó que su tía Victoria "aceptaba que él vea a sus hijos", aunque "no le gustaba la manera en cómo los venía tratando, pegarle no les pegaba, pero los retaba por cualquier cosa, a veces los retaba mucho o se sacaba cuando tenía que decir las cosas dos veces".

"Con mi mamá no tenía problemas, mi mamá escuchó los gritos y fue a ver qué pasaba, parece que empezaron a discutir porque él se quería llevar a los nenes", aseveró la adolescente.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género).