Docentes bonaerenses rechazan otra oferta

Pero pese al rechazo, los sindicatos resolvieron no adoptar medidas de fuerza y profundizar el reclamo con una escuela itinerante que se instaló ayer en La Plata y que estará abierta hasta el próximo viernes.

“El Gobierno sigue insensible y no reconoce a los docentes. No hay modificación de la propuesta y siguen sin tener en cuenta la pérdida de poder adquisitivo del año pasado”, se quejó el titular de Suteba, Roberto Baradel, al inaugurar la carpa por la Unidad Docente frente a la gobernación provincial. Baradel advirtió además que si el Gobierno no cumple con el fallo judicial que le ordenó restituir los descuentos realizados por los días de paro y otorgar una suma a cuenta de futuros aumentos, su gremio “tiene mandato para definir la semana próxima medidas de acción directa”.

Pese a la postura del gremios, el ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, aseguró que el gobierno provincial seguirá “apostando por el diálogo”.