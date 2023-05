Doello, figura de Cipo ante Sansinena: "somos un grupo muy unido"

Laureano Doello es una de las mejores incorporaciones de Cipolletti esta temporada. En la jornada nocturna del miércoles frente a Sansinena fue más que importante para el desarrollo del encuentro con su velocidad y desequilibrio. “De mi parte dejo todo, vengo de un barrio y cuando veo la pelota no pienso en otra cosa más que jugar, divertirme y dejarlo todo. No regalo nada”, le dijo a LM el delantero criado en el Barrio San Cayetano de Gualeguaychú.

Cipo recibió la fecha 11 en La Visera con un sabor amargo que le quedó de su viaje a Nicanor Otamendi y el plantel sabía que era un partido fundamental. “Lo del sábado se notó porque creíamos que al menos íbamos a traer un punto. Si no eran los tres era uno y no se dio. Al no traer nada estábamos entre la espada y la pared”, contó Doello.