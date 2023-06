Dólar: cómo llegarán las reservas a las elecciones y qué margen hay

Una de las claves vendrá de la negociación con el FMI para intentar modificar desembolsos y vencimientos. Otra posibilidad, aunque poco probable por la sequía, es la de un nuevo tipo de cambio diferencial para el complejo sojero, es decir otro “dólar soja”. Según los analistas, los primeros “dólar soja” fueron efectivos porque había un problema de precio, es decir que los exportadores liquidaron porque querían un tipo de cambio más alto, pero ahora el problema es de cantidad, ya que la sequía redujo fuertemente la cosecha para liquidar.

En este escenario de reservas netas en situación crítica y la intención del Gobierno de no ajustar mucho el tipo de cambio oficial, lo más probable es que haya mayores restricciones cambiarias y nuevos tipos de cambio diferenciales.

De hecho, recientemente el Banco Central limitó el acceso a los dólares a las provincias que deban pagar deuda en moneda extranjera, con lo que que deberán afrontar los pagos con dólares propios.

Con esta restricción al mercado de cambios oficial (MULC), las provincias quedaron equiparadas con las empresas privadas, que desde hace dos años solo pueden comprar 40% del total de dólares que necesitan para afrontar vencimientos y el 60% restante lo ponen con recursos propios.

“El directorio del Banco Central dispuso los lineamientos bajo los cuales los gobiernos locales deberán afrontar los vencimientos de capital que correspondan a emisiones de títulos de deuda con registro en el exterior, otros endeudamientos financieros con el exterior y emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera”, informó el BCRA. “Esta decisión busca seguir avanzando en un proceso de desendeudamiento en moneda extranjera a un ritmo que resulte compatible con las necesidades de divisas de la economía y la estabilidad cambiaria”, agregó.

Por otra parte, aunque el “dólar soja 3” permitió sumar reservas totales, no logró conseguir revertir los números en rojo del BCRA. La tercera edición del dólar soja, que cerró el miércoles, consiguió completar los US$ 5.000 millones previstos por el Gobierno, pero durante mayo el BCRA sólo pudo comprar US$ 850 millones y en abril apenas US$ 33 millones.