Dólar MEP, qué es y cómo comprarlo

¿Quienes no pueden comprar dólar MEP? Las personas que compraron dólar solidario en los últimos 90 días, al tipo de cambio oficial; Beneficiarios de los créditos a tasa cero, monotributistas de AFIP; Quienes tengan deudas pendientes de pago en las tarjetas de crédito Titulares de ayudas estatales como el IFE (ingreso familiar de emergencia) o la AUH (asignación universal por hijo).

La mejor parte, este tipo de transacción no es en el mercado cambiario por lo que no tenés un límite para la cantidad de dólares a comprar. No compras dólar oficial así que no tiene un cupo hoy, podes comprar y vender la cantidad que quieras. Pagas menos impuestos, no pagas los anticipos de impuesto a las Ganancias, ni el impuesto país, está exento de IVA. Lo que es mejor, es seguro, legal y transparente, sin riesgo de estafas por billetes truchos o fuera de circulación. Y lo mejor? Lo podes hacer desde tu casa.