Dólar Pampita: los mejores memes de la predicción de Roberto García Moritán sobre la economía

“Después de las elecciones no tengas ninguna duda. No tengo ganas de ponerme en fatalista, pero un dólar a 400 mangos puede llegar sin ningún problema”, fue la frase que dijo dos años atrás Roberto García Moritán.

“Lo peor del dólar a 400 va a ser cuando el marido de pampita haga un video haciéndose el re capo como si decir "el dólar va subir" no fuera lo mismo que tirar ‘va a llover’”, escribió un usuario en twitter y se popularizó, ya que minutos después el propio Roberto García Moritán subió un video hablando del tema.

Lo peor del dólar a 400 va a ser cuando el marido de pampita haga un video haciéndose el re capo como si decir "el dólar va subir" no fuera lo mismo que tirar "va a llover" pic.twitter.com/izRj2W5L3D

“No me pone feliz, ni me genera orgullo haber anticipado el dólar a $ 400. Es un dato triste del deterioro que estamos viviendo todos los argentinos. Por un lado, tenemos a los políticos que dicen que la inflación no existe, que está todo bárbaro. Negar los problemas nos impide buscar soluciones razonables”, aseguró el marido de Pampita en la secuencia.

“El dólar sube porque los argentinos ya no creemos en el peso, porque nos dimos cuenta de que la política nunca es justa y que tapa con emisión monetaria su irresponsabilidad fiscal”, agregó Moritán.

“Tenemos que reconstruir la confianza en nuestro país, en nuestra moneda, nuestros liderazgos y para eso tenemos que tomar un camino distinto, un camino diciendo la verdad, que nos permita solucionar nuestros problemas y que reconozca nuestras fallas pero que abrace nuestras virtudes y fortalezas”, sumó.

Embed Así que el dólar llegó a los 400...entonces crearé el dólar Marido de pampita pic.twitter.com/AyAcugNyRH — HERNÁN (@CorreaHernan_Ok) April 13, 2023

¿Otro de los memes que circularon sobre el tema?, uno con Thanos, el antagonista de la saga de películas de los Avenger con su característica frase:“Me llamaron loco”, poniéndolo como si lo hubiera dicho Moritán. Otra con un video de Carlos Bilardo brindando y otro con Alberto Fernández escribiendo con la frase: “Así que el dólar llegó a los 400… entonces crearé el dólar “Marido de Pampita”.