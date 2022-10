Dólar: que sectores podrían recibir nuevos beneficios

El nuevo “dólar tecno” no es un tipo de cambio diferencial, sino que flexibiliza el acceso a las divisas a las empresas de la "economía del conocimiento" que incrementen sus exportaciones respecto al año pasado.

Uno de los beneficios para las empresas del sector es que se exceptúa el requisito de liquidación de hasta un 20% de las divisas que ingresadas en concepto de inversión extranjera directa. Será para proyectos superiores a US$ 3 millones destinados a infraestructura, bienes de capital y capital de trabajo.

Las empresas también podrán conservar en dólares hasta el 30% de lo que generen por exportaciones incrementales respecto al año anterior. Pero esas divisas deberán destinarse exclusivamente al pago de remuneraciones de personal en relación de dependencia, con lo que se busca retener talento al que le conviene más trabajar en negro para el exterior.

Además, las compañías también tendrán ventajas impositivas adicionales a las de la ley de Economía del Conocimiento, que permite descontar hasta el 60% de las Ganancias. El nuevo beneficio incluirá por única vez un bono de crédito fiscal sobre las contribuciones patronales si las exportaciones representan el 70% o más de la facturación.

En paralelo, Economía define cómo se implementará el "monotributo tech", que busca que los profesionales independientes que trabajan para el exterior liquiden sus dólares en el mercado oficial.

Según se analiza, el cupo de disponibilidad de divisas que los trabajadores pueden ahorrar se elevaría de los actuales US$ 12.000 por año calendario (US$ 1.000 mensuales) a US$ 30.000 y habría bonos fiscales para pagar impuestos.

Algunos sectores que quedarían alcanzados por la medida serían los de mantenimiento y reparaciones, telecomunicaciones, informática, jurídicos, contables y gerenciales, publicidad, investigación de mercado y encuestas, arquitectónicos, ingeniería, técnicos, y quienes participen en competencias de e-sports a nivel profesional.

Tal como anunció recientemente el ministro de Economía, Sergio Massa, en octubre terminó el “dólar soja”, el tipo de cambio diferencial para que el campo liquide la oleaginosa a dólar cercano a los $ 200. Con una liquidación que alcanzó a los US$ 7.000 millones durante septiembre, el plan superó la expectativas del Gobierno, que esperaba unos US$ 5.000 millones. Gracias a este programa, el Banco Central consiguió comprar más de US$ 4.600 millones el mes pasado para reforzar sus escasas reservas.

Massa también confirmó que se anunciarán medidas para controlar las importaciones que incluirán medidas más restrictivas para las licencias automáticas, con lo que se buscará “evitar un mal uso” de las divisas.