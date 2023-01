Dolor por la muerte de Claudio Da Passano, actor de "Argentina, 1985"

Da Passano había trabajado por última vez en cine, en la película nominada al Oscar “Argentina, 1985″, donde interpretó a Carlos Somigliana, quien trabaja en Tribunales y se convierte en el primer aliado de Strassera (Ricardo Darín), sostenido “moralmente” por un abogado ya retirado que interpreta Norman Briski. Por ello, no le queda otra que sumar a su equipo al joven abogado Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) y a un grupo de veinteañeros recién recibidos, que son los que estarán a cargo de recopilar la enorme cantidad de información que precisan para probar sus acusaciones, además de convocar a testigos desparramados por todo el país, muchos de los cuales no quieren saber nada con la idea de testimoniar en un momento en el que sus torturadores circulan libremente.

Claudio Da Passano.

En cuanto a su último trabajo cinematográfico, el actor había expresado que, “fue una filmación extraña en muchos sentidos, porque estábamos en pandemia, se trataba de una de las primeras películas que se llevaban a cabo durante esa época y había que controlarse clínicamente, por eso tuvimos muchos cuidados y fue complicado porque no se sabía cómo abordar algunas tomas”.

Luego, Da Passano detalló lo que fue sucediendo mientras iban filmando la película: “Algunos actores y técnicos se enfermaron y, como consecuencia, había que reemplazarlos. También, muchos de los intérpretes de mi generación estamos atravesados por los hechos ocurridos durante la Dictadura”.

Según el actor, el momento clave del filme fue el juicio. “Recuerdo que el Juicio a las Juntas fue una situación tensa porque, a pesar de que los militares no estaban en el poder, no eran débiles, por lo cual era una amenaza constante. Filmar con toda esa carga emocional era complicado para nosotros; si no, sería algo pedagógico o didáctico, y la idea no era esa”, afirmó.

Trayectoria

El actor hizo su debut teatral en 1983 y desarrolló una extensa carrera tanto en producciones independientes como del circuito comercial. Además, fue fundador e integrante del grupo de teatro independiente La Banda de la Risa, con el que realizó varias presentaciones en el país y en el exterior. Con la obra I pagliacci ganaron el premio ACE al mejor espectáculo de humor.

El artista también se destacó con actuaciones en “Chiquititas”, “El Tigre Verón” y “Poliladron”, entre otros tantos.