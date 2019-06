Dolores, la candidata

También negó una posible candidatura a legisladora. “No voy a hacer nada que tenga que ver con la política, más que el movimiento de Actrices Argentinas, que me parece lo más revolucionario ya que es apartidario. Desde ahí estoy bien articulando con un montón de mujeres”, aclaró sobre el colectivo que representa junto a varias colegas.

Sincera: “Tuve la propuesta de pero no voy a ser. Hay mujeres más capacitadas”.

A futuro

Por otro lado, Dolores dejó abierta la puerta para una posible carrera política pero mucho más adelante. “No digo que no en un futuro si me preparara y me capacitara para ocupar un lugar en la política. Pero ahora soy una púber de la política que me halaga y me toca la vanidad que me hayan propuesto ser vicejefa en un sentido, pero por otro lado, pánico y terror”, se sinceró Fonzi.

“Confío en otras mujeres políticas para que puedan hacer ese mismo trabajo”, continuó, y destacó la labor de la diputada nacional Victoria Donda. “Es una política de cepa. Está curtida y se puede manejarse en esas aguas de la política que son tan intensas”, cerró le prestigiosa actriz.