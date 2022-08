Don Asunción cumplió 89 años y sigue luchando

A don Ávalos, no solo la Justicia le debe una explicación, son varios los actores que tendrían que rendirle cuentas, pero no todos tienen la misma integridad porque es cierto que hubo errores, pero al parecer también hubo una red de complicidades, de lo contrario ya se sabría con pelos y señales hasta el nombre de los personajes que atacaron a Sergio.

"Sigo firme Guillermo, no se preocupe que estoy bien tengo un pacto hecho con el viejito de arriba, porque él es más viejo que yo, así que hasta que no me den una respuesta yo voy a seguir acá. Espero que me dé la salud y la autonomía propia para seguir", me dijo don Asunción tras una charla que tuvimos en ocasión de su cumpleaños.

Asunción arrancó a trabajar a los 16 años en el Correo, aprovechó las posibilidades de cambiar de destino y pronto dejó su Misiones natal para desembarcar en Bariloche, luego pasó por la Línea Sur hasta finalmente se arraigó con Margarita, su esposa, en Picún Leufú donde dio vida a una gran familia.

IMG_4824.jpeg

Hoy, vive solo en su chacra La 207, a unos 5 kilómetros del casco urbano de Picún. Vive de manera muy, pero muy humilde en una habitación que supo armar en lo que era el galpón de empaque del emprendimiento Conesfe (Confianza, esperanza y fe) que había desarrollado para que luego Sergio, convertido profesional, se encargara de administrarlo y llevarlo a otro nivel.

Con la pérdida del hijo, de a poco, todo comenzó a derrumbarse. Y así como en 2010 perdió a Margarita, que la consumió la tristeza, posteriormente todo se secó y en esas hectáreas amarillas solo quedan sombras oxidadas de lo que un día fue una promesa de futuro.

Pero nada parece doblegar la voluntad de don Ávalos, que está contento y esperanzado con el trabajo que vienen haciendo los querellantes que él mismo fue a buscar a Choele Choel.

IMG_4822 2.jpeg

Sergio Heredia y Leandro Aparicio, fueron los abogados que resolvieron el crimen de Daniel Solano, un muchacho oriundo de Tartagal, Salta, que viajó a Río Negro para la cosecha y la madrugada del 5 de noviembre de 2011, en el boliche Macumba, conoció, de una vez y para siempre, los oscuros manejos de la policía rionegrina.

Heredia y Aparicio le dieron una respuesta a Gualberto Solano que ya había muerto para cuando todos los policías involucrados terminaron condenados.

Don Asunción acompañó ese juicio desde el día uno. Gualberto y Asunción tenían semejanzas estremecedoras. Ambos pertenecían a sectores humildes y las fuerzas de seguridad les arrebataron a sus hijos durante una noche de boliche.

Es por eso que don Asunción tiene tanta confianza en el trabajo minucioso que están realizando sus querellantes, que anhela que antes de que finalice el año se produzca un hecho histórico: "al menos que se impute a los responsables de la desaparición de mi hijo", dijo con un hilo de voz que se perdió en un silencio profundo.