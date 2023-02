¿Dónde comer en la ciudad en el marco de la fiesta de la Confluencia?

La Fiesta de la Confluencia atraerá mucho turismo de afuera, ya que promete un ostentoso line up de artistas en una convocatoria libre y gratuita. Hay gente que viaja miles de kilómetros para no perderse a sus artistas favoritos durante los shows que son de difícil acceso en la vida cotidiana.

Pizzas

Clave. Una de las comidas más deliciosas y famosas de la galaxia se puede comer en Neuquén en diferentes y buenísimos estilos. A la piedra, americanas, media masa, napolitana, masa madre, todas. Tomen nota

Amore

Por suerte existe Amore. Le trajo una pizza fantástica a la ciudad. Estilo Napolitano 100%. Tomate importado y un sabor increíble. Su salón tiene todo lo necesario, podés comer adentro o en la vereda, también en la barra. Vinos naturales, cervezas artesanales, tragos, ensaladas geniales. Imperdible.

Instagram: @amore.pizzanapoletana

Talero 375.

Martes a Domingos, mediodía y noche

Delivery:0299 501-9650

amore pizza

Horacito

El templo bostero trasciende el tiempo con una pizza deliciosa de molde. Una historia fantástica en la ciudad es Horacito. Podés llevarla a donde quieras. No tiene servicio de salón. Solo delivery o Take Away. Lo más parecido a la pizza porteña de media masa. Salú! y en el futuro podrás contar que has probado la pizza de este lugar.

Menos los lunes, todos los días, mediodía y noche.

Pedidos: 443-12-14 / Félix San Martín 644

PIZZA-HORACITO.gif

Hells Pizza

La franquicia de la cadena de pizza americana pica en Neuquén con dos sucursales. Un estilo que se vende por slides y que tiene entre sus opciones mucha pizza rica. Buena opción para comer un estilo que tiene fanáticos y detractores. Rica la picante, aunque no la hacen tan picante como antes. Salones piolas, veredas piolas. Vayan

Instagram: @hellspizza.nqn

Diagonal 25 de Mayo 66

Belgrano 4123

Todos los días desde el mediodía hasta la noche. Salvo los domingos a partir de las 19.

hells pizza 01

Primo

Lindo sitio en el centro neuquino para comer pizzas y empanadas, tomar rico café y pasar el tiempo. Desde que cambiaron el horno, las empanadas son una cosa de locos. Delicia la masa, delicioso el relleno. Mis preferidas son las de espinaca y queso sardo y las de bondiola y queso.

Ricas pizzas y minutas. Buen café y buenos helados.Ambiente agradable. Tiene vereda y salón interior.

Instagram: @primohornoycafe

Lun a Vier 8 a 0 hs / Sab desde 9hs/Dom 18.30 a 0hs

Avenida Argentina 125, Neuquén

horno primo

La Ranchería

Un punto ideal para las noches de verano. Su pizza estilo napolitana viene en diferentes estilos. Muy pocas mesitas en el interior y un sistema de retiro de mesa y reposera para el enorme parque que hay cruzando la calle. Para ranchar, haciéndole honor a su nombre. Ricas cervezas artesanales.

Instagram: @larancheria.nqn

Alderete 920 / lunes a sábados de 19 hs a 00 hs

La Rancheria 4.png

Clásicos

El Ciervo

Uno de los restaurantes más tradicionales de Neuquén, desde 1970 con meseros old school, abierto todo el día para disfrutar de platos clásicos como su delicioso filet de merluza a la romana. Ricas milanesas, buenas porciones, salón interior de dos pisos y mesitas en la vereda. Se come rico y bien. Carta de vinos y gastronomía honesta.

Instagram: @elciervonqn

Avenida Argentina 219

tel:442-3366

foto-el-ciervo-2-1-1.jpeg

El Tío

Otro de los infaltables del bajo neuquino, más de 30 años de existencia. Un restaurante que lo tiene todo mientras sus mozos de moñito van y vienen como flechas. Una carta super amplia con comida casera, de bodegón y calidad. Platos del día, excelentes precios, sus milanesas son otro nivel. Recomiendo el matambre arrollado como entrada y papas fritas, aunque toda su carta es deliciosa. Pan con manteca, vino con soda y la particularidad curiosa de las vitrinas con las colecciones de llaveros reunidos a lo largo de los años. Amplio salón. Vayan.

Instagram: @el_tio_nqn

Avenida Olascoaga 533

Lunes a sábado - mediodía y noche

Reservas: 299-4484849

el tio.jpg

La Nonna Francesca

Uno de los sitios tradicionales del centro de la ciudad. Su fuerte son las pastas y los risottos. No trabajan con reserva. Su plato típico es el tríttico de pastas, que no son ni más ni menos que tres pastas con sus respectivas salsas (rella, tallarín y ñoqui). Rica Lasagna. Carta de vinos y postres.

Instagram: @lanonnafrancesca

Diagonal 9 de Julio 566

Lunes cerrados / 448-4076

AM La Nonna Francesca (16).jpg Agustin Martinez

Gourmet y producto

La Toscana

La bomba gastronómica de la patagonia. Uno de los mejores restaurantes de cocina y producto del país. La Toscana es alta cocina, tope de gama. Todos productos de estación, cocinados en su mayoría en un enorme horno de barro. Cava fantástica de vinos, carta de comida fabulosa con entradas y principales. Los quesos son de producción propia y de los mejores del país. Si pueden vayan siempre. Todo es demasiado rico.

Instagram: @latoscanarestaurante

J J Lastra 176

Abierto mediodía y Noche

teléfono: 447-3322

ON - La Toscana (18).jpg Omar Novoa

Mil Novecientos Cuatro

Uno de los buenos restaurantes ocultos de cocina con producto regional es este. Ubicado en el primer piso del Hotel Del Comahue y con Cristian Dietrich, su chef ejecutivo al mando, es una buena opción para una cena típica de la zona. Buen salón, clima íntimo, ricos vinos y buenos postres. La ubicación es perfecta. Opciones vegetarianas.

Instagram: @milnovecientoscuatro

Avenida Argentina y Belgrano

Abierto todos los días.

Teléfono: 0299 443-2040

1904 almuerzo

Aura

En el primer piso del Hotel Tower se encuentra este restaurante de cocina gourmet, con una carta acotada pero potente. Porciones abundantes, buena carta de vinos. Pastas, carnes, vegetales, postres y una impronta patagónica de buen nivel. Salon amplio, cálido, silencioso. Rica comida, buena atención.

Belgrano 174

Almuerzo (Lunes a Viernes) y cena (Lunes a sábado)

Reservas: 0299-4476552 opción 2.

Hamburgueserías

Flamas

Una de las primeras de la ciudad, con su flamante mural de Messi on fire en la fachada y una barra de tragos sencilla, pero divertida. Sus hamburguesas son realmente muy ricas. Se llena, hay que ir con tiempo. Plan divertido con amigos. Opciones veganas. Pleno centro.

Instagram: @flamasburguerco

Belgrano 28 / Todos los días abiertos desde las 19:30

burguer flamas.jpeg

El Taller

En el oeste neuquino funciona El Taller, en su versión remodelada. Una de las mejores hamburguesas de la capital, tiene siempre promociones y ahora cuenta con un sitio más espaciado para disfrutar.

Instagram: @eltaller_hamburgueseria

Enrique Godoy 13

Lunes a Domingos / mediodía y noche

Teléfono :2994160224

hamburguesa el taller

Take Away o delivery

Trua

En el bajo neuquino abrió esta casa de comidas que se caracteriza por la producción de burritos, quesadillas y sandwiches de varias carnes y algunos vegetarianos. Su burrito de trucha, o sandwich de bondiola la rompen. Take away o pedidos ya.

Instagram: @trua_nqn

A puertas cerradas

sandwiches trua Los sándwiches de Trua son deliciosos

Kohi

En el Alto neuquino, un restaurante a puertas cerradas. Kohi es pequeño, tiene un patio muy bonito y cálido con la cocina a la vista. Ricos platos y buenos tragos. Se proveen muchas veces de su propia huerta. Lugar interesante para conocer.

Instagram: @kohixvanity

Avenida Argentina 794

Martes a sábados 20:30

kohi 01 Kohi, una experiencia original y relajada en un ambiente muy bonito.

Vegetariano

Cuchí

El restaurante veggie de la ciudad. Hermoso lugar con mucho espacio y cocina a la vista. Sus pizzas con fabulosas y la carta con platos y platos sin proteína animal en muchos casos son deliciosos y funcionan muy bien. Tragos, jugos naturales y buena atención. Lindo para ir en banda y probar de todo.

Instagram: @cuchi_restobar

Roca 89

Lunes a sábado mediodía y noche