¿Dónde está el creador de Los Peques?: la curiosa charla que se viralizó en Twitter

Matzorama, que prefiere no definirse pero se dedica a difundir contenidos vinculados al entretenimiento, el cine y los juegos, tiene más de 39 mil seguidores en Twitter. Este jueves, publicó un mensaje para recordar la famosa serie neuquina, que contaba las aventuras de unos simpáticos duendes de la cordillera patagónica. Y propuso una cómica teoría sobre su paradero: el productor fue secuestrado por estas tiernas criaturas de ficción.





"Christian Olmos - el creador de Los Peques - es imposible de encontrar en redes sociales. Lo último que se supo de él es que no sigue haciendo Los Peques. Mi teoría: Los Peques lo secuestraron", dice el tweet que recibió decenas de comentarios con desopilantes teorías conspirativas que siguen la tendencia irónica que prima en esa red social.





los peques twitter.jpg

La publicación de una imagen de Nino, Chicho y el resto de Los Peques despertó la nostalgia en más de un usuario, que recordaron su amor por las simpáticas ocurrencias de estos duendes, producidos con animación pero sobre escenario reales de los bosques patagónicos.





Tampoco faltaron aquellos que se tomaron el posteo con humor y empezaron a tejer descabelladas teorías sobre el productor. Aunque algunos conocidos de Christian confirmaron que no fue secuestrados por las criaturas animadas, otros bromearon al decir que en realidad nunca existió, y que su figura y su nombre fueron inventados por el propio Chicho, uno de los peques. Otros, en cambio, aventuraron que su idea fue comprada por Disney, por lo que trabaja en el extranjero.



Entre las bromas también apareció la propuesta de Fede Carestía, otro usuario de Twitter que es periodista de cine y series y que creó una cuenta llamada "Mirá a quién encontré". La pregunta viral le sirvió como puntapié para empezar otro de sus proyectos:



"Tema Los Peques, rescatado por el querido @matzorama Christian Olmos, el creador, is alive. Vive en Neuquén y, en principio, accedió a darme nota. No tiene redes porque Facebook lo desconcentraba y no entró después en la onda Twitter o Instagram. Stay tuned", publicó el usuario junto con una foto de un simpático gesto de uno de los Peques.



Si bien todavía no publicó nada acerca de su intercambio con el productor de la serie, su cruzada no tardó en sumar muestras de apoyo. "Por favor. Es el creador de la mejor serie animada de la historia del país, laburaron con pocos recursos y en la periferia de Buenos Aires. Si tiene el deseo y la motivación, que no dude un segundo en retomar ese universo maravilloso. Soy un admirador de San Martín de los Andes", le comentó un usuario, mientras que otros recordaron el amor que profesaban sus hijos por estos personajes animados.



Los comentarios ingeniosos de los twitteros no tardaron en llegar: "Por laburo conocí a un Cubano que me contó que en Cuba AMABAN la serie. Y que como era ilegal todo lo que no salía por su TV pública, había un mercado negro (?) de DVDs de Los Peques", publicó.