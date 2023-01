¿Dónde está el puma? Pondrán una trampa para atraparlo en Península Hiroki

Este viernes continuará la búsqueda del puma que fue visto en la península Hiroki. Deesde el área de Fauna informaron que se colocará una trampa con cebo para poder atraparlo . Solicitaron a la población que por seguridad no se acerquen al lugar.

El funcionario explicó que, estiman que el puma rodeo el río Limay y se ubicó en ese lugar que presenta condiciones aptas para él. Esto se debe a que en el lugar hay mucha vegetación . “En realidad no sabemos de dónde puede venir”, aseguró.

Puma en la Península Hiroki.jpg

No obstante, informó que la península Hiroki sigue cerrada y esta con consigna policial por lo que no se puede acceder a este sector. “Se le recomienda a la gente por favor que tomen los recaudos de no acercarse al lugar por seguridad”, pidió Figueroa en declaraciones a Telefé Neuquén.

Lo que se sabe del puma

El operativo de búsqueda comenzó en horas de la mañana del jueves luego de que se detectara una serie de huellas compatibles con el puma, e incluso que uno de los empleados del lugar haya avistado al animal.

Más temprano, el guardafauna Manuel Romero indicó en LU5 que el animal "fue avistado por los empleados de la península, pudieron ver las huellas, e incluso el animal, por lo que se activó la búsqueda y se decidió cerrar el lugar".

Puma en la península Hiroki (1).jpg

Desde Fauna "pudimos confirmar que era las huellas eran del animal", indicó Romero. Agregó que "existe la posibilidad de que se trate de una hembra con una cría".

Sostuvo que en la península Hiroki "hay varios sectores donde el animal puede resguardarse", por lo que la búsqueda es amplia. "Creemos que podría haber llegado desde la margen sur, es decir del lado de Río Negro, porque el resto de los sectores están urbanizados. Quizás haya ingresado nadando por el río, hasta llegar al lugar", agregó el especialista.